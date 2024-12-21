В Ханкенди спустя 50 лет прошел чемпионат Азербайджана по бадминтону (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - На освобожденных от оккупации землях Азербайджана регулярно проводятся спортивные соревнования.

Как сообщает в субботу Trend, cпустя много лет в городе Ханкенди был проведен чемпионат страны по бадминтону.

При совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, министерства молодежи и спорта и Федерации бадминтона Азербайджана финальный этап соревнований прошел в средней школе №4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди.

На чемпионате Азербайджана по бадминтону, который прошел в спортивном зале учебного заведения, присутствовали сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и представители СМИ.

Сыграв партию в бадминтон, министр и официальный представитель специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах объявили соревнования открытыми.

В своем выступлении Фарид Гаибов отметил, что сегодня в азербайджанском спорте происходит историческое событие.

"Спорт возвращается на наши освобожденные от оккупации земли. Регулярно в освобожденных от оккупации городах и районах Карабаха проводятся спортивные соревнования. Город Ханкенди так же уже принял несколько спортивных соревнований", - сказал он.

Министр также отметил, что Ханкенди станет спортивным центром, рассказал о спортивных соревнованиях, проведенных в городе.

Отметим, что член азербайджанской семьи бадминтона Махмуд Мамедов, который в 1974 году занял призовые места в трех категориях на турнире, проведенном в Ханкенди, также присутствовал в качестве почетного гостя на финальных матчах.

Победителей и призеров наградили сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.

Отметим, что чемпионат Азербайджана, проведенный в октябре 1974 года в Ханкенди, был организован и среди клубов. Соревнования проводились как среди мужчин (24 участника), так и женщин (20). В борьбе клубов за первенство боролись команды "Нефтчи", "Махсул", "Зенит", "Локомотив" и "Спартак".

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