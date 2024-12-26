Глава МЧС Азербайджана о состоянии пострадавших в результате крушение самолета

БАКУ /Trend/ - Состояние граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения рейса Баку-Грозный хорошее, за исключением трех человек, которые находятся в реанимации.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

"Мы осмотрели место происшествия вместе с министром транспорта. Позже мы посетили раненых. Состояние раненых хорошее, за исключением трех человек, которые находятся в реанимации", - сказал министр.

Кямаледдин Гейдаров также сказал, что после установления личности погибших в авиакатастрофе их тела будут доставлены в Азербайджан.

"По совету врачей, пострадавшие не были доставлены сегодня в Азербайджан из-за их психологического состояния. Получивших легкие повреждения, вероятно, доставят в страну в ближайшие дни, может быть, завтра или послезавтра", - сказал министр.

Вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку–Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были:

37 граждан Азербайджана, из них 23 человека погибли, 14 выжили;

3 гражданина Кыргызстана, все выжили;

16 граждан России, из которых 7 погибли, 9 выжили;

6 граждан Казахстана, все они погибли.

Оба пилота самолета погибли. Из пяти членов экипажа трое остались в живых.

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