Трое пассажиров, пострадавших в крушении самолета AZAL, находятся в тяжелом состоянии - врач МЧС

БАКУ /Trend/ - После крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау по поручению Президента Ильхама Алиева на месте происшествия работают сотрудники медицинской службы спасательных сил министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам заявила врач медицинской службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Нигяр Панахова.

По ее словам, группа психологов в составе медицинской службы встретилась с пострадавшими и оказала им психологическую помощь.

"Общее число пострадавших составляет 29 человек. 27 из них были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу. Двое детей были доставлены в другую больницу. Состояние трех пациентов оценивается как тяжелое", - сказала она.

Н.Панахова отметила, что в ближайшее время ожидается перевод в Баку пациентов, состояние которых оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей , высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

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