Еще 32 семьям вручены ключи от квартир в Джебраиле

ДЖЕБРАИЛ/Trend/ - Очередной группе переселенцев, прибывшей в четверг в город Джебраил, вручены ключи от квартир.

Как передает региональный корреспондент Trend, после встречи прибывших в Джебраил семей сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили им подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных объектов и предметов и сообщать соответствующим органам при возникновении подобных ситуаций.

В церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие лица. Семьи, с радостью получив ключи, заселились в свои дома. В новых зданиях, построенных в городе Джебраил по указанию главы государства, созданы все условия для расселения семей.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. К ним, наряду с переселенными бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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