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В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19

Общество Материалы 3 февраля 2025 17:58 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в решение об установлении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса (COVID-19).

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Вышеуказанным изменением срок выплаты надбавки к заработной плате этих медицинских работников продлен до 1 апреля 2025 года.

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