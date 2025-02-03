В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в решение об установлении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса (COVID-19).

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Вышеуказанным изменением срок выплаты надбавки к заработной плате этих медицинских работников продлен до 1 апреля 2025 года.

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