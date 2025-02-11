Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)

Общество Материалы 11 февраля 2025 16:16 (UTC +04:00)
В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)
Фото: Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялся девятый тренинг проекта "Академия диаспоры-2", посвящённый теме "Основы управления социальными сетями и сайтами диаспоры".

Об этом во вторник Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что известный тренер и руководитель Центра политических технологий Вели Алибеков рассказал участникам о значении активности диаспоры в социальных сетях и поделился рекомендациями по эффективному использованию этих платформ.

В ходе интерактивного тренинга участники поделились своим опытом в данной области и провели обмен мнениями.

Были даны ответы на вопросы участников тренинга.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)
В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)
В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)
В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)
В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)
В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)
В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)
В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости