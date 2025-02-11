В рамках проекта "Академия диаспоры-2" прошел 9-й тренинг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся девятый тренинг проекта "Академия диаспоры-2", посвящённый теме "Основы управления социальными сетями и сайтами диаспоры".

Об этом во вторник Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что известный тренер и руководитель Центра политических технологий Вели Алибеков рассказал участникам о значении активности диаспоры в социальных сетях и поделился рекомендациями по эффективному использованию этих платформ.

В ходе интерактивного тренинга участники поделились своим опытом в данной области и провели обмен мнениями.

Были даны ответы на вопросы участников тренинга.

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