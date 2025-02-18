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Задерживается вылет самолета по маршруту Тбилиси-Баку - AZAL

Общество Материалы 18 февраля 2025 15:48 (UTC +04:00)
Задерживается вылет самолета по маршруту Тбилиси-Баку - AZAL

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Вылет самолета рейса J2-8230 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) по маршруту Тбилиси-Баку задерживается по техническим причинам.

Об этом во вторник Trend сообщили в AZAL.

"Пассажиры задерживающегося рейса обеспечиваются всеми необходимыми средствами в соответствии с правилами авиакомпании. Ожидается, что в ближайшие часы самолет отправится в Баку.

При возникновении дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в авиакомпанию по электронной почте [email protected]. Отметим, что безопасность полетов является приоритетом номер один для AZAL, а также приносим извинения за возникшие неудобства", - говорится в сообщении AZAL.

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