Задерживается вылет самолета по маршруту Тбилиси-Баку - AZAL

БАКУ /Trend/ - Вылет самолета рейса J2-8230 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) по маршруту Тбилиси-Баку задерживается по техническим причинам.

Об этом во вторник Trend сообщили в AZAL.

"Пассажиры задерживающегося рейса обеспечиваются всеми необходимыми средствами в соответствии с правилами авиакомпании. Ожидается, что в ближайшие часы самолет отправится в Баку.

При возникновении дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в авиакомпанию по электронной почте [email protected]. Отметим, что безопасность полетов является приоритетом номер один для AZAL, а также приносим извинения за возникшие неудобства", - говорится в сообщении AZAL.