Обнародован объем работ, проведенных по энергоснабжению Агдама (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - На территории города Агдам построены два трансформаторных пункта напряжением 35/0,4 кВ.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу в рамках медиатура в Агдамский региональный центр цифрового управления и Учебно-образовательный комплекс "Азеришыг".

Он отметил, что эти трансформаторные пункты будут обеспечивать электроэнергией новые жилые комплексы, которые планируется построить на прилегающих территориях на первом этапе.

"Генеральный план предусматривает соединение этих трансформаторных пунктов с энергообъектами, которые будут построены для других жилых комплексов, и создание кольцевой схемы электроснабжения. Также с целью бесперебойного обеспечения электроэнергией инфраструктуры различного назначения, которая будет создана в городе в соответствии с Генпланом, построен Агдамский региональный центр цифрового управления. На первом этаже двухэтажного здания Центра расположены два 35/0,4-киловольтных силовых трансформатора мощностью по 2500 кВА каждый, закрытые распределительные устройства мощностью 35 кВ и 0,4 кВ, а на втором этаже - комната управления, технические и вспомогательные помещения", - сказал он.

По словам В.Айдыноглу, для подачи электроэнергии в Региональный центр цифрового управления от 110/35/10-киловольтной подстанции "Агдам-2" проложена кабельно-воздушная линия напряжением 35 кВ.

"Региональный центр цифрового управления не только удовлетворит потребности в электроэнергии городской инфраструктуры различного назначения, но и обеспечит цифровое управление сетями, включенными в схему электроснабжения, в режиме реального времени. С его помощью также будет обеспечиваться контроль за надежностью и стабильностью электроснабжения прилегающих территорий. В то же время здесь созданы оснащенные современным оборудованием служебные помещения для инженерно-технического персонала, необходимые условия для приема граждан.

В Учебно-образовательном комплексе созданы все необходимые условия для проведения международных мероприятий. Здесь с участием местных и иностранных специалистов будет вестись подготовка квалифицированных кадров в области электроэнергетики, планируется проводить тренинги по правилам применения и эксплуатации возобновляемых источников энергии, освоению профессиональными навыками в реальных рабочих условиях. Учебный зал комплекса предусмотрен для наглядной презентации перспектив развития и преимуществ 35/0,4-киловольтной современной модели сети, 35- и 0,4-киловольтного волоконно-оптического кабеля, композитных стекловолоконных опор", - сказал В.Айдыноглу.

По его словам, в комплексе на специальных подставках также демонстрируются используемые в сети элементы и снаряжение. "Создана модель применения на освобожденных от оккупации территориях источников "зеленой" энергии (устройства по выработке солнечной и ветровой энергии). Она предназначена для использования на тренингах как по обучению персонала, так и информированию в будущем активных потребителей. Кроме того, организованы электронные уголки и наглядные стенды, отражающие исторические достижения в области электроэнергетики, демонстрируются современные приборы учета (SMS, Smart, NFC-счетчики), плакаты по технике безопасности и управлению", - сказал он.

Отметим, что фундамент Агдамского регионального центра цифрового управления был заложен главой государства 2 мая 2023 года.

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