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В Азербайджане вносится изменение в закон о социальной службе

Общество Материалы 25 февраля 2025 17:28 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносится изменение в закон о социальной службе

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Уважение чести и достоинства социальных работников и социальных служащих будет считаться обязанностью лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О социальной службе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике.

Отметим, что хотя в действующем законодательстве в обязанностях социального работника прописано требование уважительного отношения к чести и достоинству лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, это же требование не предусмотрено в обязанностях лиц, получающих соцопеку. Изменение носит характер определения взаимной ответственности.

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