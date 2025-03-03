В Азербайджане предлагается создать единый механизм госконтроля за выплатой алиментов

БАКУ /Trend/ - Учитывая существующие пробелы в области выплаты алиментов в Азербайджане, необходимо усовершенствование методов исполнения судебных решений в этой сфере, а также создание единого государственного механизма контроля за выплатой алиментов, с учётом предложений, ранее выдвигавшихся Омбудсманом в ежегодных отчетах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

В докладе говорится, что соответствующим ведомствам необходимо продемонстрировать более чуткий и оперативный подход и дополнительно усилить профилактическую работу с конфликтными семьями.

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