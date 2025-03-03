В село Гасанриз Агдеринского района отправлена первая группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, восстановленное село Гасанриз Агдеринского района также готово принять граждан.

Первыми переселяющимися в село Гасанриз стали семьи, временно поселившиеся в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На первом этапе в село было переселено 25 семей - 91 человек. Жители, вернувшиеся в родные края, поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу.

Они также выразили благодарность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим родные земли от оккупации, и с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизнь на этом пути, пожелали терпения и стойкости их семьям.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают около 40 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, энергетики.

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