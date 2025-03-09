Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 марта.

Как передает Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6 градусов, днем - 9-13 градусов тепла. Атмосферное давление 765 мм ртутного столба.Относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-8 градусов, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.