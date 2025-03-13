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В Азербайджане утверждена номенклатура чрезвычайных резервов

Общество Материалы 13 марта 2025 22:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждена номенклатура чрезвычайных резервов

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Утверждена номенклатура чрезвычайных запасов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, Агентство государственных резервов Азербайджанской Республики и другие ответственные структуры должны решить вопросы, вытекающие из этого постановления.

Кроме того, отменено постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики "Об утверждении номенклатуры государственных резервов, предназначенных для использования в чрезвычайных ситуациях".

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