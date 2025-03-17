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В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)

Общество Материалы 17 марта 2025 14:25 (UTC +04:00)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - В освобожденных от оккупации городе Ханкенди и Ходжалинском районе ведется подготовка к празднику Новруз.

Об этом в понедельник Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Было отмечено, что на площади Победы в Ханкенди установлен один из главных атрибутов праздника Новруз - сямяни. Также на площади Победы будут установлены специальные конструкции для большого праздничного костра. Кроме того, ведется подготовка к организации концертной программы.

В городе Ходжалы и селе Баллыджа также осуществлены работы по подготовке к празднику Новруз. Проведены работы по благоустройству, установлены сямяни.

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В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
В освобожденных от оккупации Ханкенди и Ходжалы идет подготовка к празднику Новруз (ФОТО)
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