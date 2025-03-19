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В Азербайджане будут привлечены инвестиции в сферу применения технологий искусственного интеллекта

Общество Материалы 19 марта 2025 14:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут привлечены инвестиции в сферу применения технологий искусственного интеллекта

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут предприняты меры для привлечения местных и иностранных инвестиций с целью применения технологий искусственного интеллекта по всей стране.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы, утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Основными исполнительными органами в связи с этим назначены министерство цифрового развития и транспорта и министерство экономики Азербайджана.

Срок реализации деятельности будет охватывать период с 2025 по 2028 годы.

Предполагается привлечение местных и иностранных инвестиций в определенные приоритетные сектора, а также реализация как минимум 3 пилотных проекта в этих секторах.

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