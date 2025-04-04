БАКУ /Trend/ - Поезд, курсирующий по маршруту Баку-Габала-Баку, заменяется новым поездом FLIRT.

Об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Trend.

Было отмечено, что с 5 апреля поезд будет отправляться из Баку в Габалу по субботам и из Габалы в Баку по воскресеньям по обычному расписанию.

"В новом одноэтажном поезде, оснащенном новейшими системами безопасности, есть вагон-бар, места для перевозки велосипедов, инклюзивные возможности для путешествий и многое другое. С графиком движения можно ознакомиться на нашем сайте или в приложении АDY Mobile", - отмечается в сообщении.

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