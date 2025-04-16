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С ночи количество выпавших осадков составило 57 мм - гидрометслужба

Общество Материалы 16 апреля 2025 19:23 (UTC +04:00)
С ночи количество выпавших осадков составило 57 мм - гидрометслужба

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Начиная с ночи 16 апреля, количество выпавших осадков составило 57 мм, что в 2 раза (217%) больше месячной нормы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала журналистам заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

"Такие гидрометеорологические явления на фоне климатических изменений наблюдаются во всем мире все чаще. В качестве примера можно привести юг России, Турцию и Испанию", - отметила она.

Отметим, что Национальная гидрометеорологическая служба, основываясь на анализе гидрометеорологических статистических данных за последние 100 лет, сообщила, что наибольшее количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдалось 23 апреля 1966 года. В тот день выпало 73,3 мм осадков, что составило 317 процентов от месячной нормы.

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