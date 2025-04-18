На поддержку инициатив НПО Азербайджана было выделено почти 22 млн манатов

БАКУ /Trend/ - За период деятельности Агентства государственной поддержки Неправительственных организаций было рассмотрено 3965 проектных предложений, поступивших от азербайджанских НПО по грантовым конкурсам, 2214 из которых были профинансированы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки Неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева во время выступления на пресс-конференции, посвященной 4-летию деятельности Агентства.

Она отметила, что за прошедшие 4 года азербайджанские НПО, спонсируемые Агентством, 80 раз участвовали в международных мероприятиях и организовывали конференции в 36 странах.

За последние 4 года на поддержку инициатив азербайджанских НПО Агентством было выделено в общей сложности около 22 миллионов манатов.

Исполнительный директор также отметила, что Агентство, согласно указам и распоряжениям Президента Ильхама Алиева, показало уровень исполнения поручений на 76 процентов в 2022 году, на 87,5 процента в 2023 году и на 97,3 процента в 2024 году. Число поручений, за выполнение которых Агентство отвечает в рамках Государственных программ и Национальных планов действий, в 2024 году увеличилось в 4 раза по сравнению с 2022 годом.

Айгюн Алиева подчеркнула, что в последнем конкурсе был зафиксирован рекорд по количеству проектов, представленных НПО – всего Агентством было рассмотрено 915 заявок от НПО.

"Качество проектов значительно повысилось за последние два года, а в 2023 году установление новых правил для грантовых конкурсов Агентства и внедрение новых электронных услуг создали прорыв в этой сфере.

С 2023 года учреждение запустило портал электронных услуг в целях повышения прозрачности, подотчетности и эффективности своей деятельности, а также улучшения качества услуг, предоставляемых НПО, и повышения их доступности",- добавила она.

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