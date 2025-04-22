Олимпийский чемпион Азербайджана по дзюдо пропустит чемпионат Европы

БАКУ /Trend/ - В составе Национальной сборной Азербайджана по дзюдо, которая примет участие в чемпионате Европы, произошли изменения.

Как сообщили во вторник Trend в Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион, чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг) был исключен из состава команды по совету врачей.

На чемпионате Европы его заменит Рашид Мамедалиев.

Отметим, что чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых пройдет в Монтенегро с 23 по 27 апреля. Азербайджан на престижном турнире представят 15 дзюдоистов (9 мужчин, 6 женщин).

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