Иран предлагает Азербайджану создать совместную промышленную комиссию

14 марта 2018 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран предлагает Азербайджану создать совместную промышленную комиссию. С этим предложением выступил министр промышленности, добычи и торговли Ирана Мохаммад Шариатмадари.

На встрече с находившимся в Тегеране министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым он отметил, что такая комиссия могла бы действовать при Государственной комиссии между Азербайджаном и Ираном по сотрудничеству в экономических, торговых и гуманитарных сферах.

В свою очередь, министр Шахин Мустафаев отметил, что народы Азербайджана и Ирана исторически всегда были близки друг к другу. По словам министра, главы обоих государств придают особое значение развитию связей, за последние четыре года было проведено 10 встреч на высоком уровне и приняты решения о развитии сотрудничества по различным направлениям.

Именно благодаря этим встречам и переговорам, продолжил министр, взаимные отношения между странами развиваются по нарастающей.

Во время встречи стороны обсудили совместные проекты, среди которых транспортный коридор “Север-Юг”, автомобильный завод в Нефтчалинском промышленном парке Азербайджана, совместное производство агротехники и автобусов и другие вопросы.

Мустафаев также затронул возможность инвестиций со стороны Ирана в Нахчыванскую Автономную Республики, которая имеет стратегическое значение для Азербайджана.

Отметим, что министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев 13-14 марта находился с двухдневным визитом в Тегеране. Министр принял участие в заседании межправительственной комиссии, а также провел ряд встреч, в том числе с президентом Ирана Хасаном Роухани, главой Аппарата президента Ирана Махмудом Ваези, и различными министрами.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в 2017 году составил 257,1 миллиона долларов, что на 27,4 процента больше показателя 2016 года. В 2017 году экспорт азербайджанской продукции в Иран составил 16,8 миллиона долларов.

(Автор: Азад Гасанли)

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