Каждый представитель министерства сельского хозяйства должен уметь выслушать фермера и предпринимателя Азербайджана - министр

4 мая 2018 23:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Каждый представитель министерства сельского хозяйства Азербайджана должен обладать умением выслушать фермера и предпринимателя.

Об этом в пятницу во время ознакомления со строящимся заводом по переработке хлопка в Уджарском районе Азербайджана сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Министр также побывал на Уджарской межрайонной базе снабжения ОАО «Агролизинг» и ознакомился с нынешним состоянием техники и процессами их выдачи путем лизинга производителям.

Керимов ознакомился с ходом строительства завода, дал поручения и рекомендации. Китайский специалист, принимающий участие в строительстве сказал, что 80 процентов работ уже завершены, и в ближайшие дни здание будет полностью сдано в эксплуатацию.

Министр сельского хозяйства также встретился с коконоводами Гахского района.

Керимов отметил, что в результате мероприятий, проведенных министерством, в 2017 году в стране было произведено 245 тонн коконов, и с целью формирования кормовой базы коконоводства также на основе китайской технологии в соответствующих районах заложены сады.

(Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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