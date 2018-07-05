На всех предприятиях SOCAR осуществляется процесс вывода производственных участков на нормальный рабочий режим

5 июля 2018 03:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На всех предприятиях Азербайджанской госнефтекомпании SOCAR осуществляется процесс вывода производственных участков на нормальный рабочий режим.

Об этом в среду в ходе совещания, проведённого в связи с ситуацией в энергетической системе страны, под председательством Президента Ильхама Алиева сказал Ягуб Эйюбов, первый вице-премьер, глава Государственной комиссии, созданной в связи с аварией на одной из подстанций ООО «Азербайджанская тепловая электростанция» в Мингячевире.

«В связи с аварией, прозошедшей на одной из подстанций ООО «Азербайджанская тепловая электростанция», принадлежащей ОАО «Азерэнержи», согласно вашему поручению вместе с президентом «Азерэнержи» Этибаром Пирвердиевым третьего июля в восемь часов утра отправились в Мингячевир и вместе провели на месте происшествия осмотр», - сказал Эйюбов.
По словам главы комиссии, во время осмотра было установлено, что третьего июля приблизительно в 17:19 в результате аварии в трансформаторе 330-киловольтной подстанции Азербайджанской ТЭС было разлито приблизительно около тысячи килограммов масла, что и стало причиной пожара электротехнического оборудования, а также кабелей, в основном информационных и автоматических кабелей», - сказал глава госкомиссии.

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