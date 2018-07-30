Счетная палата Азербайджана сообщила о наиболее частых нарушениях

30 июля 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом полугодии чаще всего встречались случаи нарушения требований бюджетного законодательства.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты о результатах мер контроля, проведенных в первом полугодии 2018 года.

В сообщении говорится, что меры контроля Счетной палаты в первом полугодии этого года охватили средства на сумму 3,2 миллиарда манатов, из которых - 32,5 процента - расходы госбюджета, 2,4 процента – расходы бюджета внебюджетных фондов, 50,9 процента – средства от финансово-хозяйственной деятельности предприятий, находящихся в государственной собственности, и функциональной деятельности организаций, 14,2 процента – внутренние и внешние кредиты, привлеченные под государственную гарантию.

За первое полугодие меры контроля Счетной палаты охватили восемь из 14 разделов функциональной классификации госбюджета.

96,1 процента охваченных средств - это централизованные расходы госбюджета, 3,9 процента – местные расходы бюджета.

14 мер контроля были проведены в Баку, три - в отдельных городах и районах республики.

Были проанализированы результаты завершенных в отчетном периоде аудитов и выявлено 232 недочета.

Анализ показал, что чаще всего нарушались требования бюджетного законодательства в связи с принятием решения по итогам проверок. В числе этих недостатков большое место занимает несоблюдение требований законодательных актов о капитальных вложениях, бухгалтерском учете и отчетности, государственных закупках.

Согласно результатам проверок, проведенных Счетной палатой в первом полугодии, в госбюджет Азербайджана возвращены средства на сумму 4,7 миллиона манатов.

Путем уменьшения выплаченных налоговых сумм было обеспечено возвращение в бюджет средств на сумму 2,2 миллион манатов, 87,2 тысячи манатов возвращены во внебюджетные фонды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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