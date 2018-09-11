В Азербайджане упрощается процесс возврата кредитов ликвидированных банков

11 сентября 2018 22:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) интегрировал внутреннюю информационную систему в портал "ASAN ödəniş" ЗАО «Центр инноваций» при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана. Об этом Trend во вторник сообщили в ADIF.

Согласно сообщению, данный шаг был предпринят с целью организации в централизованном порядке сборов ссуд банков, находящихся в процессе ливидации, их оперативности, а также удобства клиентов.

В результате предпринятых мер, клиентам ликвидированных банков была создана возможность оплатить кредит посредством терминала "ASAN ödəniş" в наличной форме, а также через портал asanpay.az безналичным способом.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью онлайн-платежа клиенты находящихся в процессе ликвидации банков могут перейти в систему "ASAN ödəniş", осуществив вход на страницу «Опалата кредитов онлайн» на сайтах www.asanpay.az и www.adif.az.

В сообщении Фонда также отмечается, что ADIF сдал в эксплуатацию новый, отвечающий современным требованиям сайт, где пользователи могут ознакомиться с различной полезной информацией.

(Автор: Рауф Гулиев)

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