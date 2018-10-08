Сумгайытский технопарк впервые наладил экспорт электрокабеля в Кыргызыстан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сумгайытский технопарк, успешно представляющий бренд "Made in Azerbaijan", впервые в истории страны наладил экспорт 110 киловольтного электрокабеля в Кыргызстан.

По заказу кыргызстанской компании «ЭлектроСила» 4 октября 2018 года в Кыргызстан было отправлено 2 384 метра электрокабеля. Согласно условиям заказа, клиенту будет отправлено 7140 метров кабеля, и эти поставки будут осуществлены в два этапа.

Кабели будут использованы в строительстве новой ТЭС, которая будет обеспечивать электроснабжение центральных районов столицы Кыргызстана Бишкека и др.

Отметим, что, несмотря на таких сильных конкурентов как Россия, заказчик решил поручить кабельное оснащение самого важного для столицы энергопроекта Сумгайытскому технопарку. Этот пример является наглядным свидетельством доверия, оказываемого продукции Сумгайытского технопарка на международном рынке.

На кабельном заводе Сумгайытского технопарка производятся 28 видов кабеля.

Продукция кабельного завода, производимая на основе высоких технологий, вызывает большой интерес, как на местном, так и на зарубежном рынках.

Парк уже заключил крупные договора по экспорту кабеля с Грузией, Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. Подписанные договора уже выполняются. Сумгайытский технопарк планирует расширять операции на рынке Центральной Азии, а также выйти на рынки Западной Европы и Африки.

Отметим, что Сумгайытский технопарк, являясь пионером в создании технопарков в регионе, является специализированным гигантским комплексом заводов по различным производственным сферам.

Парк был введен в действие Президентом Ильхамом Алиевым 22 декабря 2009 года. Все заводы Сумгайытского технопарка оснащены современным европейским технологическим оборудованием. Сырье, используемое в производственном процессе, также импортируется их ведущих европейских стран.

Все заводы парка оснащены лабораториями европейского производства, аккредитованы в соответствии со стандартами AZS ISO/IEC 17025-2009, и вся производимая продукция имеет соответствующие сертификаты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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