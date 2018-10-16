Мощность создаваемых холдингом "Марко" обувных производств в Узбекистане превысит 1 млн пар в год

16 октября 2018 15:05 (UTC+04:00)

ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" планирует реализовать в Узбекистане два инвестиционных проекта по созданию обувных производств общей годовой мощностью более 1 миллиона пар. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Николай Мартынов, передает во вторник БЕЛТА.

На регистрацию поданы учредительные документы одного из предприятий, которое белорусская компания будет создавать с нуля со специализацией на защитной обуви специального назначения, а в перспективе и модельной обуви. По предварительным данным, его мощность составит до 600 тысяч пар в год, предполагается создание около 500 рабочих мест. Запуск производства планируется уже в первой половине 2019 года, а до конца будущего года после установки второй линии, которая будет заказана в Германии, новое предприятие должно выйти на проектную мощность. Учредительный договор был подписан во время прошедших в начале октября в Ташкенте ІХ Международной выставки UzCharmExpo "Кожа, обувь, одежда и аксессуары" и ІІІ Международной выставки MaxsusExpo "Спецобувь и средства индивидуальной защиты".

Кроме того, достигнуты предварительные договоренности об участии "Марко" в модернизации одного из местных производителей на условиях партнерства. "Речь идет о передаче нам доли в одном из действующих предприятий, которое мы должны обновить технически и технологически, после чего запустить модернизированное производство", - пояснил Николай Мартынов. Здесь предполагается трудоустроить также до 500 человек, а планируемая производственная мощность превысит 500 тысяч пар обуви в год.

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