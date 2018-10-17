В киви, ввозимом в Азербайджан из Ирана, обнаружен карантинный вредитель (ФОТО)

17 октября 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фитосанитарные инспекторы Агентства пищевой безопасности выявили карантинный вредитель в одной из партий 17,2 тонны киви, импортируемого в Азербайджан из Ирана, говорится в сообщении Агентства, распространенном в среду.

По предварительной версии, это тутовая щитовка, и для подтверждения соответствующие образцы были отправлены для исследования в лабораторию Агентства.

Лабораторная проверка установила, что часть киви заражена карантинным вредителем. Зараженные фрукты были уничтожены на Сумгайытском полигоне бытовых отходов.

Отметим, что тутовая щитовка, или белая сливовая щитовка (лат. Pseudaulacaspis pentagona) является опасным вредителем многих плодовых (шелковицы, персиков, абрикосов, ореха, миндаля, яблок, груш и др.), декоративных и лесных культур.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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