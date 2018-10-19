В Азербайджане ежегодно на рынок труда выходит более 100 тыс. представителей молодежи

19 октября 2018 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежегодно на рынок труда выходит более 100 тысяч представителей молодежи.

Об этом в пятницу во время выступления на презентации проекта Национального плана действий по пресечению основанного на гендерном принципе полового отбора и принятию соответствующих ответных мер сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, 25,4 процента населения Азербайджана составляет молодежь в возрасте 14-29 лет. Это положительный аспект.

Министр затронул вопрос занятости молодежи.

"Ежегодно на рынок труда выходит более 100 тысяч представителей молодежи. Решение вопроса занятости молодежи, воспитание квалифицированных кадров также являются основными целями правительства Азербайджана», - добавил Бабаев.

Как сказал министр, также растет продолжительность жизни в Азербайджане. Средняя продолжительность жизни женщин (78 лет) выше, чем у мужчин (73 года).

По его словам, по мере развитии экономики страны, решения вопросов социального обеспечения увеличивается продолжительность жизни населения.

Бабаев сказал, что в Азербайджане на каждые 1000 мужчин приходится 1004 женщины.

«Это свидетельствует о том, что в Азербайджане все еще сохраняется демографический баланс», - отметил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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