Индекс Dow Jones упал на 400 пунктов

4 марта 2019 22:57 (UTC+04:00)

Американский промышленный индекс Dow Jones понизился в середине дня в понедельник на 400 пунктов до отметки 25631. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные на сайте биржи. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, также продемонстрировал тенденцию к снижению: он упал на 34,20 пунктов (1,22%), до отметки 2769. Индекс электронной биржи NASDAQ понизился на 84,77 пунктов (1,1%), до 7513.

На 0,23% понизились акции Apple, на 1,74% - банковской Citigroup, на 0,53% - Google, на 1,30% - Microsoft.

Комментируя ситуацию на рынке, руководитель департамента операций с ценными бумагами компании KBW Inc Роджер Грант отметил, что одна из причин сложившейся ситуации - отсутствие информации со стороны КНР о ходе торговых переговоров с США. "Позитивная динамика на рынке может основываться на надеждах лишь какое-то время, - привела газета его мнение. - Нам нужны конкретные результаты".

Руководитель департамента инвестиций в US Bank Wealth Management Эрик Фридман в интервью The Wall Street Journal отметил, что участникам рынка для принятия решений "нужно больше конкретных деталей, касающихся торгового соглашения". "Будут ли постепенно отменены повышенные тарифы в отношении товаров из Китая, или же они будут отменены сразу? - задался он вопросом. - Именно это влияет на ситуацию на рынке".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиостанции в штате Айова WHO отметил, что переговоры США и КНР по вопросам торговли идут трудно, но на них достигнут заметный прогресс. На вопрос о том, ожидает ли он достижения договоренности в обозримом будущем, он ответил утвердительно.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами.

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