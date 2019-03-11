В Азербайджане будет приватизирован отель и кинотеатр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана девятого апреля текущего года проведет очередной аукцион, во время которого на приватизацию будет вынесено 93 государственных объектов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.

Из них 15 – акционерные общества, 37 - малые государственные предприятия и объекты, шесть - нежилые участки и недостроенные строения, 35 - транспортные средства.

На приватизацию будут вынесены гостиница «Девечи» в Шабрани, механико-ремонтный завод в Лянкяране, вспомогательное хозяйство в Геранбое и т.д. На торги будет также вынесен кинотеатр, расположенный на улице Азербайджан в городе Астара с общей полезной 442,6 квадратных метров. Помимо непосредственного назначения, кинотеатр может быть использован и в других сферах бизнеса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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