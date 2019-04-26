В Азербайджане откроются еще две структуры по оказанию имущественных услуг

БАКУ /Trend/ - В Гяндже и Хачмазе откроются Пространства оказания имущественных услуг Госкомитета по вопросам имущества, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по вопросам имущества.

Отметим, что третьего января текущего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовал в открытии нового Пространства оказания имущественных услуг Государственного комитета по вопросам имущества.

В комитете сообщили, что несмотря не небольшой срок со дня открытия было зарегистрировано свыше 50 тысяч обращений граждан, оказано более 62 тысяч услуг.

Обращения были связаны с учетом недвижимости, приватизацией, кадастром, земельным пользованием и др. сферами.

В пространстве проводятся аукционы по приватизации госимущества, и до сих пор было проведено более 10 аукционов.

В Пространстве представлено 46 услуг. Кроме того, здесь функционируют нотариус, банк, почта, предоставляются услуги по страхованию имущества, осуществляются архитектурные и проектировочные работы.

Больше всего обращений были связаны с учетом недвижимости. Документ на собственность гражданам, желающим получить выписку по имуществу, выдаются в виде электронного документа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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