Азербайджан как лидирующее государство региона играет очень важную роль в проекте «Один пояс, один путь» - Лина Вайткявичене (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как лидирующее государство региона играет очень важную роль в проекте «Один пояс, один путь».

Об этом сказала заместитель генерального директора АМИ Trend Лина Вайткявичене в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah".

Она сказала, что выдвинутая впервые в 2013 году председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином инициатива «Один пояс, один путь» является крайне амбициозной и масштабной инициативой, обладающей значительным потенциалом для усовершенствования социальной и экономической структуры в странах Азии, Европы и Северо-Восточной Африки. По ее словам, этой взаимовыгодной инициативой смогут воспользоваться более 50 процентов населения мира, проживающего в перечисленных регионах, и она внесет вклад в политическую стабильность в мире.

Эксперт отметила, что Азербайджан как лидирующее государство региона играет очень важную роль в этом проекте.

«Азербайджан с географической точки зрения расположен на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг, и через его территорию исторически проходили караваны Шелкового Пути. Понятно, что Азербайджан не остался в стороне от инициативы в связи с Шелковым Путем, и будут использоваться транзитный потенциал и природные ресурсы страны», - сказала Вайткявичене.

Она подчеркнула, что Азербайджан, используя возможности своего географического расположения и вкладывая инвестиции в транспортный сектор, превратился в один из транспортных центров, соединяющих Европу и Азию.

Эксперт добавила, что создание в стране современной инфраструктуры является одной из основных целей Азербайджана. По ее словам, Азербайджан, в основном, вкладывает инвестиции в строительство дорог, автомагистралей и аэропортов. Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг проходят через территорию Азербайджана, и страна активно участвует в обоих транспортных коридорах, а также выступает с рядом инициатив в данном направлении.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы и давал поручения в связи со строительством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, перенесением основного морского порта страны в Алят и созданием Бакинского международного морского торгового порта. Также глава государства издавал указы о создании свободной торговой зоны на территории порта, промышленных зон и объектов, IT-парков в регионах страны», - сказала эксперт.

Вайткявичене подчеркнула, что Шелковый Путь будет использоваться со стороны правительства Азербайджана не только для транзита: этот проект также вносит вклад в развитие ненефтяного сектора экономики.

«Использование географических преимуществ страны в качестве долгосрочной цели обеспечит экономическую стабильность, устойчивое развитие и благосостояние народа», - сказала она.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов. Редактор: Талех Агавердиев)

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