Таможенный пост «Красный мост» на азербайджано-грузинской границе работает в нормальном режиме

3 мая 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проблема, возникшая на таможенном посту «Красный мост» на азербайджано-грузинской границе, решена, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление по прессе и связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Напомним, что 2 мая с 19:35 на «Красном мосту» на границе с Грузией имело место временное ограничение на прохождение людей и транспортных средств. Это было связано с неполадкой в системе, регулирующей процессы пересечения границы, со стороны Грузии.

«К 23:30 второго мая проблемы были устранены, и режим пересечения границы людьми и транспортными средствами полностью восстановлен. В настоящее время таможенный пост «Красный мост» работает в нормальном режиме», - сказали в структуре.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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