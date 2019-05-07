Минтруда Азербайджана строго контролирует соблюдение требования касательно минимальной зарплаты

7 мая 2019 22:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посредством Электронно-информационной системы по уведомлению о трудовых договорах в Азербайджане постоянно контролируется ситуация в связи с обеспечением минимальной заработной платы на уровне не ниже 180 манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госслужбу инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения.

В сообщении говорится, что в этой системе собрана вся информация о заключенных трудовых договорах, а также об их расторжении или внесении в них изменений. То есть, данная система позволяет в режиме реального времени видеть все заработные платы, установленные по заключенным трудовым договорам. Работодатели были проинформированы о том, что с первого марта текущего года эта сумма должна быть доведена до 180 манатов, если ранее была установлена зарплата в размере ниже 180 манатов.

В отношении работодателей, не соблюдающих данное требование, предусмотрены серьезные штрафы в рамках законодательства.

Напомним, что, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от восьмого февраля 2019 года, с первого марта 2019 года размер минимальная ежемесячная заработная плата в Азербайджане составляет 180 манатов Это означает, что минимальная зарплата не может быть меньше этой суммы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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