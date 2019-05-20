Госкомитет Азербайджана предлагает к приватизации до 100 объектов (ФОТО)

20 мая 2019 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по вопросам имущества 18 июня проведет очередной аукцион по приватизации 98 объектов госимущества, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.

Среди них 32 – малые государственные предприятия и объекты, 15 – акционерные общества с пакетом акций, принадлежащих государству, 48 – транспортные средства, три – нежилые площади.

Из предлагаемых АО восемь – аграрного сектора, пять – транспортной сферы, два - промышленного сектора. Среди них такие предприятия как "Anar", "Zaqatala Fındıq", "Xəzər Avtonəqliyyat".

Вынесенные на приватизацию нежилых площадей находятся в Баку, Абшеронском районе и Гяндже.

Предлагаемые транспортные средства 1995-2007 годов выпуска, среди них такие марки как "Nissan", "Hyundai", "Ford", "Daewoo" и др.

Первоначальные цены на них от 1000 до 6000 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане на приватизацию будет выставлено более 100 гособъектов (ФОТО)
Бизнес 13 мая 22:05
Госкомитет Азербайджана по вопросам имущества проведет очередной аукцион
Бизнес 30 апреля 16:35
В Азербайджане откроются еще две структуры по оказанию имущественных услуг
Экономика 26 апреля 11:16
В Азербайджане продолжается приватизация госимущества (ФОТО)
Бизнес 15 апреля 17:51
Сколько гособъектов охватит списание долгов в Азербайджане? (ФОТО)
Бизнес 15 апреля 13:55
На очередном аукционе в Баку на приватизацию вынесены 62 государственных объекта (ФОТО)
Бизнес 18 марта 14:24
Лента новостей
В Чаде более 20 человек погибли в результате межэтнических столкновений
Другие страны 18:52
Боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня
Россия 18:36
Хуситы отвергли обвинения в запуске баллистической ракеты в сторону Мекки
Арабские страны 18:33
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер на поставку фильтрующих элементов
Тендеры 18:29
Почти 87% прибыли KEGOC было направлено на выплату дивидендов
Бизнес 18:28
Швейцарская компания намерена открыть лифтово-эскалаторный завод в Узбекистане
Бизнес 18:28
Налоги - основной источник поступлений в бюджет Казахстана
Финансы 18:28
Несколько районов Казахстана увеличат объем посева овощей
Экономика 18:28
Беларусь и Узбекистан разрешат свободные грузоперевозки для авто
Бизнес 18:28