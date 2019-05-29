Таможенные органы Азербайджана и Грузии будут углублять сотрудничество

29 мая 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с начальником службы по доходам министерства финансов Грузии Вахтангом Ласкарадзе, находящимся с визитом в Баку.

Как сообщает в среду Trend , в ходе встречи Мехтиев отметил, что двусторонние отношения между странами углубляются из года в год и блестящий тому пример - совместное осуществление региональных проектов.
Глава Госкомтаможни также отметил, что сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в области таможни, как и в других областях, развивается на высоком уровне. Вместе с тем, по словам Мехтиева, сотрудничество в таможенной сфере нуждается в дальнейшем углублении.

В свою очередь, Ласкарадзе подтвердил высокий уровень отношений двух стран, как в политической и экономической сферах, так и области культуры. Он выразил также уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества во всех областях, включая и таможенную сферу. Далее, стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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