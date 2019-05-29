Госкоимущества Азербайджана проведет очередной аукцион (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по вопросам имущества провел сегодня очередной аукцион, на котором было приватизировано три малых государственных предприятия и шесть нежилых площадей, сообщает в среду Trend со ссылкой на комитет.

Следующий аукцион будет проведен четвертого июня.

Для желающих принять участие в аукционе будет предоставлена возможность сделать выбор по 85 объектам госимущества, среди которых 22 акционерных общества, 48 - малых государственных предприятий, 11 нежилых площадей и четыре транспортных средства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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