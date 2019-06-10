Госагентство жилищного строительства Азербайджана готовит к продаже еще 253 квартиры

10 июня 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продажа 253 квартир - 10 квартир в зданиях 6-9 и 243 квартир в зданиях 10, 11, 12 и 13 в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу: Ясамальский района, Внешняя окружная дорога 8, начнется 12 июля в 11:00 часов, и продолжится до 00:00 часов 17 июля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство жилищного строительства (MİDA).

Выбор квартир в порядке очереди начнется 14 июля в 11:00 и завершится 17 июля в 00:00 часов.

Приобретение квартир, находящихся в распоряжении MİDA по указу Президента Азербайджана № 1113 от 16 ноября 2016 года, осуществляется в электронном порядке через систему «Güzəştli mənzil» на портале «электронного правительства» www.e-gov.az

Квартиру имеют право приобретать граждане, имеющие электронный кабинет в системе «Güzəştli mənzil».

Граждане, обладающие электронным кабинетом, обладают равными правами в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации или порядкового номера. Правила пользования системой "Güzəştli mənzil" подробно изложены с видео и текстовыми пояснениями на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.

С подробной информацией о лицах, обладающих правом на приобретение льготного жилья, правилах подачи заявления для покупки жилья на льготных условиях, банках-агентах и условиях продажи квартир можно ознакомиться на интернет-сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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