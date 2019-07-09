Азербайджанская черешня продается в маркетах Нигерии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная аграрная торговая компания при министерстве сельского хозяйства Азербайджана осуществляет экспорт сельскохозяйственной продукции в Объединенные Арабские Эмираты и Нигерию, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, на днях очередная операция по экспорту была осуществлена в Нигерию, куда была отправлена партия черешни сорта «Наполеон», выращиваемая жителем села Манафоба Хачмазского района Джабиром Агджабековым. Приобретенная у фермера черешня была оплачена посредством «фермерской карты».

Экспортированная в Нигерию азербайджанская черешня уже продается в маркетах в столице Нигерии – Абудже.

По словам директора Государственной аграрной торговой компании Лейлы Мамедовой, операции по экспорту будут продолжены: «Помимо экспорта на традиционные рынки, идет активный поиск новых рынков сбыта. В настоящее время Компания экспортирует сельхозпродукцию в Украину, Россию, Грузию, Нигерию и ОАЭ. Объем и ассортимент экспортируемой продукции растет, а география продаж расширяется. Интерес к азербайджанской сельхозпродукции со стороны зарубежных стран велик, потому что по вкусу и качеству наша продукция превосходит товары других производителей".

Мамедова добавила, что с целью облегчения процесса продажи продукции, а также оказания им помощи в вопросах фасовки, экспорта и логистики, фермеры могут обращаться в Государственную аграрную торговую компанию, воспользовавшись ее поддержкой.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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