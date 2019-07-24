Обновляется системы водоснабжения и канализации города Ширван (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Открытое акционерное общество «Азерсу» (ОАО) продолжает реализацию проектов систем водоснабжения и канализации в регионах в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики, передает Trend.

ОАО «Азерсу» осуществляет поэтапную реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Ширван.

С целью организации в городе канализационных услуг в соответствии с современными требованиями, к 2035 году разработан проект реконструкции канализационных систем с учетом перспективного развития и роста населения.

Согласно проекту, планируется строительство 230 км канализационных линий, диаметр труб которых будет составлять 200-1000 мм.

В рамках проекта в прошлом году было осуществлено строительство магистральных коллекторов канализации протяженностью 3,1 км на проспекте Гейдара Алиева и улице Хагани города Ширвана.

В 2019 году в рамках государственного инвестиционного проекта запланировано строительство 9-километровой канализационной линии в городе. Учитывая строительство канализационных линий в городе Ширван в 1950-х годах, был разработан новый проект канализационного коллектора с диаметр труб которых будет составлять 600-400 мм.

Завершено строительство более 50 км канализационных линий протяженностью 9 км. После ввода в эксплуатацию новых коллекторов существующие сети будут интегрированы в эти линии, и трудности, связанные со сбором и удалением сточных вод, будут устранены.

Проводится необходимая работа по устранению антисанитарной обстановки в подвалах многоэтажных жилых домов в городе Ширван и удалению сточных вод из подвальных помещений.

В прошлом году был очищен подвал 14 зданий и модернизированы сетевые канализационные линии. На улицах, где строятся новые канализационные линии и улицы с индивидуальными жилищами, старая канализационная система отменяется, новые линии подключаются к сети. Все эти работы планируется завершить к концу года.

Отмечалось, что в прошлом году в Ширване были реализованы проекты и в области обновления инфраструктуры питьевой воды. Была обеспечена подача части воды, очищаемой в комплексе Куринских водоочистных установок, через водопровод Ширван-Муганской группы в города Ширван, Сальян и Билясувар. В то же время осуществлена реконструкция внутригородских магистральных линий и распределительных сетей.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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