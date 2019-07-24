В Азербайджане впервые дрон применили для опыления химикатами хлопчатника (ФОТО)

24 июля 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Уджарском районе на засаженном по китайской технологии хлопковом поле с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произведено опыление химикатами для уничтожения красного паутинного клеща, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства. БПЛА впервые применяется в Азербайджане, как средство борьбы с сельскохозяйственными вредителями.

Операцию провели ведущий научный сотрудник лаборатории контроля над болезнями и вредителями Этибар Ибрагимов и научный сотрудник отдела по селекции растений НИИ растениеводства Зохраб Гарибов.

Химическая борьба с помощью дронов заинтересовала фермеров.

Отметим, что поверхность почвы хлопкового поля, засаженного по китайской технологии, покрывается полиэтиленом, и поливка осуществляется капельным методом. Поэтому специалисты решили, что вместо тяжелой техники целесообразнее использовать дроны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан будет поставлять текстильную продукцию в Великобританию
Бизнес 23 июля 15:17
Продажи хлопковолокна на Узбекской товарной бирже увеличились в 4 раза
Бизнес 22 июля 17:49
Узбекская товарная биржа опубликовала итоги торгов за прошлую неделю
Бизнес 22 июля 17:42
В Хачмазе введен в эксплуатацию завод по переработке зерна
Бизнес 19 июля 11:19
У Ирана нет информации о потере беспилотника
Иран 19 июля 01:30
В Азербайджане в госсреестр предлагается включить ряд ценных сельскохозяйственных культур
Экономика 18 июля 19:27
Лента новостей
Инвалидам Карабахской войны вручены ключи от 50 автомобилей марки "Xазар" (ФОТО)
Общество 13:47
В Китае нашли древние руины времен династий Шан и Чжоу
Другие страны 13:37
На что живут продажные «борцы за демократию»: факты и цифры - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 13:34
Азербайджанская легкоатлетка вышла в финал "EYOF Баку 2019"
Общество 13:30
TANAP удостоен престижной награды
Энергетика 13:21
Компания « Аккорд» построит крупный агрокомплекс в одном из регионов Азербайджана
Бизнес 13:19
Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
Другие страны 13:13
Завтра в Азербайджане будет до 39 градусов тепла
Общество 13:13
Азербайджанские строительные компании активно осваивают внешние рынки
Экономика 13:12