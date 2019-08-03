АПБ Азербайджана продолжает фитосанитарные наблюдения в стране

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает фитосанитарные наблюдения на территории республики. Очередные мониторинги были проведены на полях в селе Пирили Кюрдамирского района, засаженных арбузами и дынями.

Как сообщили в субботу Trend из агентства, в ходе наблюдений с помощью нитрат-тестов были проведены исследования на предмет избытка нитратов и нитритов в бахчевых культурах (арбуз, дыня и другие).

Фермеры были проинформированы о правилах применения агрохимических вещества. Было отмечено, что применение удобрений аммиачной селитрой, без предварительного агрохимического анализа почвы, становится причиной накопления этих веществ в бахчевых, что приводит к негативным для человеческого организма последствиям. Поэтому, используя агрохимические вещества следует быть осмотрительным и не превышать установленные нормы, заявили в агентстве.

Агентство пищевой безопасности будет продолжать регулярные наблюдения для охраны здоровья населения и его обеспечения качественными продуктами питания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.