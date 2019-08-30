В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает в пятницу Trend.

Мероприятие организовано на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО «Ширван шараблары».

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева совместно с министерством сельского хозяйства, Исполнительной властью Шамахинского района, Общественным объединением «Региональное развитие», Государственным агентством по туризму и Азербайджанским национальным музеем ковра.

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