В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)

30 августа 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает в пятницу Trend.

Мероприятие организовано на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО «Ширван шараблары».

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева совместно с министерством сельского хозяйства, Исполнительной властью Шамахинского района, Общественным объединением «Региональное развитие», Государственным агентством по туризму и Азербайджанским национальным музеем ковра.

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  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
  • В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
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