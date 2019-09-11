Лина Вайткявичене: Благодаря успешным реформам в экономике Азербайджана наблюдается существенный рост (ВИДЕО)

11 сентября 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря проведению успешных реформ в экономике Азербайджана наблюдается значительный рост. Укрепляющаяся экономика, растущая в этой сфере конкуренция и технологические новшества, уменьшают зависимость от экспорта нефти и газа.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала заместитель генерального директора Информационного агентства Trend Лина Вайткявичене.

По словам заместителя гендиректора, сельское хозяйство, туризм, информация и коммуникационные технологии, перерабатывающая промышленность являются основными приоритетными сферами в развитии ненефтяного сектора:

«Эти сферы развиваются благодаря стратегии диверсификации экономики страны. Под руководством Президента Ильхама Алиева на пути достижения сегодняшних успехов Азербайджана была проделана важная работа. В стране сформирована благоприятная бизнес-среда, проведены реформы в таможенной, налоговой и других сферах. Вложены крупные инвестиции в инфраструктуру, в строительство автомобильных и железных дорог, аэропортов, электрификацию и газификацию, а также в создание свободных экономических зон, технопарков и промышленных кварталов. Вложены серьезные инвестиции и в сферы сельского хозяйства и туризма. Сегодня мы видим плоды проводимой работы. В первой половине 2019 года азербайджанские компании экспортировали ненефтяной продукции стоимостью около 980 миллионов долларов, что на 15% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Думаю, что это хороший показатель», - Вайткявичене.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан, повысив минимальную зарплату дважды за год, занял первое место в СНГ- депутат
Политика 2 сентября 16:07
Садагат Велиева: Социально-экономические реформы в Азербайджане дают успешные результаты
Общество 1 августа 18:06
В Азербайджане увеличилось производство легковых автомобилей
Экономика 25 июля 16:50
Лина Вайткявичене: Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС поможет вывести сотрудничество на более высокий уровень (ВИДЕО)
Политика 17 июля 11:41
В МВФ одобряют экономические показатели Грузии
Экономика 21 июня 14:23
Лина Вайткявичене: Азербайджан - главный партнер ЕС в регионе (ВИДЕО)
Политика 20 мая 10:32
Лента новостей
Европейский банк реконструкции и развития предоставил узбекскому банку кредит для инвестиций в сферу ВИЭ
Энергетика 11:09
В Баку пройдет месячник безопасности «Внимание, дети!» (ФОТО)
Общество 11:08
Глава Туркменистана констатирует низкий показатель внешнего долга
Бизнес 11:03
Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 11:03
В Сумгайыте, Шамахы и Агстафе будет приостановлено газоснабжение
Общество 10:48
Авиакомпания «Wizz Air» выполнила первый прямой регулярный рейс в город Эйндховен из Грузии
Туризм 10:42
Две компании намерены получить лицензию на разведку нефти и газа в Турции
Турция 10:42
Турция намерена увеличит экспорт в Азербайджан
Турция 10:26
Сюрпризы, гастроли и премьеры – бакинская Русдрама открывает сезон
Культура 10:23