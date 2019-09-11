Лина Вайткявичене: Благодаря успешным реформам в экономике Азербайджана наблюдается существенный рост (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря проведению успешных реформ в экономике Азербайджана наблюдается значительный рост. Укрепляющаяся экономика, растущая в этой сфере конкуренция и технологические новшества, уменьшают зависимость от экспорта нефти и газа.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала заместитель генерального директора Информационного агентства Trend Лина Вайткявичене.

По словам заместителя гендиректора, сельское хозяйство, туризм, информация и коммуникационные технологии, перерабатывающая промышленность являются основными приоритетными сферами в развитии ненефтяного сектора:

«Эти сферы развиваются благодаря стратегии диверсификации экономики страны. Под руководством Президента Ильхама Алиева на пути достижения сегодняшних успехов Азербайджана была проделана важная работа. В стране сформирована благоприятная бизнес-среда, проведены реформы в таможенной, налоговой и других сферах. Вложены крупные инвестиции в инфраструктуру, в строительство автомобильных и железных дорог, аэропортов, электрификацию и газификацию, а также в создание свободных экономических зон, технопарков и промышленных кварталов. Вложены серьезные инвестиции и в сферы сельского хозяйства и туризма. Сегодня мы видим плоды проводимой работы. В первой половине 2019 года азербайджанские компании экспортировали ненефтяной продукции стоимостью около 980 миллионов долларов, что на 15% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Думаю, что это хороший показатель», - Вайткявичене.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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