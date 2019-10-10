В Турции может быть построен второй нефтехимический комплекс SOCAR

ИЗМИР /Trend/ - SOCAR Турция планирует заложить фундамент еще одного нефтехимического комплекса в Алиага (Измир).

Об этом на сегодняшней пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире сказал генеральный директор нефтехимического комплекса Petkim Анар Мамедов, сообщает в четверг Trend.

Мамедов подчеркнул, что эти инвестиции, как и другие проекты, будет иметь стратегическое значение: «С началом работы объекта будет прекращен импорт чистой терефталевой кислоты (РТА) в Турцию. Сегодня она производится в Турции только на фабрике РТА, входящей в состав Petkim. Однако фабрика может удовлетворить только часть потребностей Турции. Новый инвестиционный проект позволит производить в Турции параксиленовую продукцию, которая в настоящее время импортируется в стране в объеме 800 тыс. тонн.

Территориальные работы по проекту, в который планируется инвестировать 1,8 млрд долларов, планируется начать в 2020 году. Окончательное инвестиционное решение проекта, которое будет осуществляться BP и SOCAR Турция, планируется вынести в 2020 году, а в 2023 году запланирован ввод объекта в эксплуатацию».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.