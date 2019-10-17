В этом году Госслужба занятости Азербайджана обеспечила работой более 60 тысяч человек

БАКУ/Trend/ - За январь-сентябрь этого года Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечила работой 61,791 тысячи безработных и соискателей.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, из них 21,978 тысячи являются женщинами.

Также были продолжены работы по поддержке выхода на рынок труда лиц из уязвимых групп и молодежи, созданию условий для их эффективной занятости. Таким образом, из обеспеченных работой 14,989 тысячи - молодые люди, 3,676 тысячи - вынужденные переселенцы, а 1,805 тысячи - люди с ограниченными физическими возможностями.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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