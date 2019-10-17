Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)

17 октября 2019 19:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Делегация ЗАО "Азербайджанские железные дороги", находящаяся с визитом в Беларуси, побывала на заводе Stadler Minsk швейцарской компании Stadler Rail Group.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО, председатель общества Джавид Гурбанов встретился с официальным представителем компании Сергеем Карповичем.

Далее на предприятии был произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу ЗАО. Руководитель проекта Мартин Гальмо проинформировал о технических параметрах и достоинствах поездов. Просторный и светлый салон, удобные сиденья и современная центральная система оповещения на высоком уровне обеспечивает удобство пассажиров. Просторный тамбур облегчает вход и выход пассажиров. Вагоны снабжены специально разработанной системой кондиционирования с учетом климатических особенностей Азербайджана. Во всех пассажирских вагонах будет доступна сеть Wi Fi. Делегация также была подробно проинформирована о производственной мощности завода Stadler Minsk. Было отмечено, что заработавший в 2014 году как часть концерна Stadler завод выпускает внутригородские, междугородние и межрегиональные поезда, поезда метро и трамваи, другое необходимое оборудование. Промышленное предприятие специализируется на производстве составов для ширококолейной железной дороги, характерной для пространства СНГ. Максимальная мощность завода - 150 алюминиевых вагонов и 100 стальных секций. Пассажировместимость поездов составляет 919 человек, а эксплуатационная скорость - 160 километров в час.

На заводе Stadler Minsk производится транспортная техника по заказу стран СНГ, в том числе Беларуси.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
  • Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
  • Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
  • Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
  • Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
  • Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
  • Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
  • Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
  • Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
  • Произведен осмотр двухъярусных электрических поездов и вагонов спального типа, собранных по заказу Азербайджана в Минске (ФОТО)
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