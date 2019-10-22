Швейцарские компании расширяют сотрудничество с Азербайджаном (ФОТО)

22 октября 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита представителей деловых кругов Швейцарии в Азербайджан, состоялась их встреча с заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии.

На встрече были оценены результаты визита, обсуждены дальнейшие перспективы в контексте двусторонних и многосторонних отношений со Швейцарией.

Делегация высоко оценила сотрудничество в различных сферах экономики и финансов с Азербайджаном, в том числе работу SOCAR в Швейцарии, партнерство с «Paşa Bank». В числе прочего было отмечено, что существует большой потенциал для сотрудничества в сферах связи, информационных технологий, туризма, транспорта и других направлениях.

Представители компаний, представляющих финансовый и банковский сектор, поинтересовались возможностями налаживания деловых связей в страховом секторе Азербайджана. Также гости были проинформированы о целях и дальнейших возможностях, обозначенных в данной сфере в связи со стратегической «дорожной» картой по развитию экономики Азербайджана. Швейцарские бизнесмены особо подчеркнули, что обсуждается сотрудничество о транспортировке грузов по транспортным и транзитным коридорам через Азербайджан в рамках инициативы с Китаем «Один пояс, один путь».

Гости были проинформированы об экономических возможностях Азербайджана, проводимых реформах и перспективах ненефтяного сектора.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Швейцарские компании расширяют сотрудничество с Азербайджаном (ФОТО)
  • Швейцарские компании расширяют сотрудничество с Азербайджаном (ФОТО)
  • Швейцарские компании расширяют сотрудничество с Азербайджаном (ФОТО)
  • Швейцарские компании расширяют сотрудничество с Азербайджаном (ФОТО)
  • Швейцарские компании расширяют сотрудничество с Азербайджаном (ФОТО)
  • Швейцарские компании расширяют сотрудничество с Азербайджаном (ФОТО)
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