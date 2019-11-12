Азербайджан экспортирует в США алюминий стоимостью $ 33 млн

БАКУ/Trend/ - В результате создания кооперативных связей с Сумгайытским технологическим парком, ООО “Азералюминий" приступил к производству цилиндрических заготовок из алюминиевых слитков.

Как сообщает во вторник Trend, после утверждения европейскими специалистами соответствия опытной партии этой продукции требованиям современных мировых стандартов, в целом было произведено шесть тысяч тонн продукции, из которых 5,7 тысячи тонн, стоимостью в 12 миллионов долларов, экспортировано на европейские рынки.

Впервые в истории предприятия 2,1 тысячи тонн продукции экспортировано в США.

Также подписан контракт, по которому в 2020 году в США будет экспортировано алюминиевой продукции стоимостью в 33 миллиона долларов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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