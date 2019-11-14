В Азербайджане предлагается применение к стартапам налоговых льгот

14 ноября 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Нет сомнений, что предлагаемые сегодня поправки в Налоговый кодекс способствуют развитию экономики ускоренными темпами, а также расширению предпринимательства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев во время обсуждений в парламенте поправок в Налоговый кодекс.

Он сообщил, что за короткий срок в Азербайджане проделана очень большая работа, для предпринимателей созданы широкие возможности.

"Сегодня налоговая политика в Азербайджане осуществляется в соответствии с концепцией реформ. С этой точки зрения нет сомнений, что предложенные поправки дадут прекрасный результат.

Также обсуждался вопрос относительно импорта оборудования для научной, образовательной, здравоохранительной и других сфер, которое не производится в стране, а импортируется из-за рубежа. Он облагался большими налогами. Но после обсуждений было принято решение сделать поправки в законодательство и был определен льготный срок для импорта такого рода оборудования продолжительностью в семь лет. Теперь предлагается увеличить его до десяти лет. Это очень важный вопрос.

Другой вопрос заключается в том, что в Азербайджане все чаще реализуются стартапы. Они вносят ощутимый вклад в развитие экономики, в том числе предпринимательства и это необходимо поощрять. С этой точки зрения считаю, что необходимо применить соответствующие льготы и в этой сфере», - сказал Алиев.

Он добавил, что если бы в свое время великий лидер Гейдар Алиев не поспособствовал бы внедрению в Азербайджане высокотехнологичных отраслей производства, не создал бы завод кондиционеров и другие подобные предприятия, то не были бы созданы опытные конструкторские лаборатории, в которых выросли ученые в соответствующих сферах, благодаря которым, во многом, сегодня проводится работа по обеспечению обороноспособности Азербайджана за свой счет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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